Güneş’te yılın en güçlü patlaması!

Güneş’te çarşamba günü art arda meydana gelen beş patlama, 2025’in en güçlü güneş patlaması olarak kayıtlara geçti. Açığa çıkan devasa enerji, yeryüzünün farklı noktalarında radyo frekanslarında kesintilere neden oldu. Uzmanlar, patlamaların gerçekleştiği güneş lekesinin Dünya’ya dönük olmasının, önümüzdeki günlerde de benzer etkilerin yaşanmasına yol açabileceği uyarısında bulundu.

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