Guantanamo’ya Adana’dan götürdüler! İncirlik üssünde 20 yıllık kare

ABD'nin işkence merkezi Guantanamo'dan yıllar sonra yeni fotoğraflar yayınlandı. Pentagon'un kendi çektiği ve kontrollü olarak servis ettiği fotoğraflar bile, dünyaya "insan hakları" dersi veren Washington'un tutuklulara işkencesini gözler önüne seriyor. 20 yıl önce, Afganistan'dan Guantanamo hapishanesine götürülen mahkumların Adana'dan uçağa bindirildikleri ortaya çıktı. Mahkumların uçağa bindirilmeden önce çekilmiş fotoğrafı işkenceleriyle ünlü hapishaneyi yeniden gündeme taşıdı.

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