Görenleri hayrete düşüren manzara! "Bulut Fırtınası" böyle geldi

Yeni Zelanda'da kaydedilen bulut duvarı eşsiz görüntü ortaya çıkardı.Yaklaşık 15 dakika süren bulutların hızlandırılmış görüntüsü hem sosyal medyada hem de dünya basınında geniş yer buldu.

Hızlandırılmış olarak kaydedilen görüntülerde yere inen bulutlar adeta bir duvar oluşturarak ilerledi.

Yaklaşık 15 dakika süren bulutların hızlandırılmış görüntüsü hem sosyal medyada hem de dünya basınında geniş yer buldu.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)