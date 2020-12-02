02 Aralık 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Görenleri hayrete düşüren manzara! "Bulut Fırtınası" böyle geldi

Görenleri hayrete düşüren manzara! "Bulut Fırtınası" böyle geldi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.12.2020 09:59
Güncelleme:02.12.2020 12:45
Yeni Zelanda'da kaydedilen bulut duvarı eşsiz görüntü ortaya çıkardı.Yaklaşık 15 dakika süren bulutların hızlandırılmış görüntüsü hem sosyal medyada hem de dünya basınında geniş yer buldu.

Hızlandırılmış olarak kaydedilen görüntülerde yere inen bulutlar adeta bir duvar oluşturarak ilerledi.

Yaklaşık 15 dakika süren bulutların hızlandırılmış görüntüsü hem sosyal medyada hem de dünya basınında geniş yer buldu.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

Hayrete düşürdü! Böyle geldi
Hayrete düşürdü! Böyle geldi
Pfizer/BioNTech aşısında flaş gelişme
Pfizer/BioNTech aşısında flaş gelişme
300 kiloluk adam vinçle evden çıkarıldı
300 kiloluk adam vinçle evden çıkarıldı
Dev piton aniden saldırdı! Kağıt havluyla...
Dev piton aniden saldırdı! Kağıt havluyla...
Çocuğunu 28 yıl evinde kilitli tuttu
Çocuğunu 28 yıl evinde kilitli tuttu
Aliyev'den Fransa'ya Marsilya önerisi
Aliyev'den Fransa'ya "Marsilya" önerisi
Koronavirüs testi yapan hemşireye saldırdı!
Koronavirüs testi yapan hemşireye saldırdı!
Saniyeler sonra neye uğradığını şaşırdı
Saniyeler sonra neye uğradığını şaşırdı
Laçın'a 28 yıl sonra Azerbaycan bayrağı asıldı
Laçın'a 28 yıl sonra Azerbaycan bayrağı asıldı
İran'ın Nükleer Babası için cenaze töreni
İran'ın Nükleer Babası için cenaze töreni
5 saat arayla 2 defa patladı!
5 saat arayla 2 defa patladı!
Roma kulübünde 15 bomba bulundu
Roma kulübünde 15 bomba bulundu
Daha Fazla Video Göster