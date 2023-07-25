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Google'a rekor tazminat! O hakları ihlal etti...

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Giriş: 25.07.2023 09:16
ABD'de federal mahkemede, Google'ın bir yazılım geliştiricisinin patent haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle rekor bir tazminat ödemesine hükmetti. İşte detaylar...
Google’a rekor tazminat!
Google'a rekor tazminat!
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