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Giden de Yahudi gelen de Yahudi! Fransa’nın en genç başbakanı eşcinsel Gabriel Attal oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.01.2024 07:59
Élisabeth Borne'un istifasının ardından Eğitim Bakanı Attal, Macron tarafından yeni başbakan olarak atandı. 34 yaşındaki Gabriel Attal, ülke tarihinin en genç başbakanı oldu.
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