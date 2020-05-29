George Floyd'un ölümü ABD'yi cehenneme çevirdi! Polisten protestoculara şiddet! Siyahi CNN muhabiri böyle gözaltına alındı | Video

ABD'de George Floyd isimli siyahi ABD'linin Minneapolis'te gözaltına alınırken öldürülmesi sonrası başlayan protestoların üçüncü gününde, göstericiler ve polis geç saatlere kadar çatıştı. Polisler binadan çıkarılırken polis karakolu ateşe verildi. Ortalığın adeta cehenneme döndüğü ABD'de polisin vatandaşlara uyguladığı şiddet gözlerden kaçmadı. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de polis şiddeti sonucu siyahi George Floyd'un yaşamını yitirmesine ilişkin, "Bu insanlık dışı mentaliteyi kınıyorum." dedi. Ayrıca tarihe kara leke olarak geçen bu olay 2014'te yine ABD yaşanan "Ferguson olayları'nı akıllara getirdi. ABD'de 2014 ağustosta meydana gelen olay özellikle siyahi toplumun tepkisine neden olmuş ve Ferguson'da şiddetli gösterilere ve polis önlemlerine sahne olmuştu. 9 Ağustos'ta Ferguson'da 18 yaşındaki silahsız siyahi genç Michael Brown, bölgede devriye görevi yapan polis memuru Darren Wilson tarafından öldürülmüştü. ABD'nin en önemli televizyonu ise olayları canlı yayınla veriyor. Amerika'da gerilimi takip eden gazetecilere farklı müdahale edildiği basının gözünden kaçmadı. Aynı yerde dakikalarca canlı yayın yapan bir muhabire polis dokunmazken siyahi bir CNN International muhabiri Omar Jimenez'i canlı yayında gözaltına alındı.