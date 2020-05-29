29 Mayıs 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları George Floyd'un ölümü ABD'yi cehenneme çevirdi! Polisten protestoculara şiddet! Siyahi CNN muhabiri böyle gözaltına alındı | Video

George Floyd'un ölümü ABD'yi cehenneme çevirdi! Polisten protestoculara şiddet! Siyahi CNN muhabiri böyle gözaltına alındı | Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.05.2020 14:22
Güncelleme:29.05.2020 14:44
ABD'de George Floyd isimli siyahi ABD'linin Minneapolis'te gözaltına alınırken öldürülmesi sonrası başlayan protestoların üçüncü gününde, göstericiler ve polis geç saatlere kadar çatıştı. Polisler binadan çıkarılırken polis karakolu ateşe verildi. Ortalığın adeta cehenneme döndüğü ABD'de polisin vatandaşlara uyguladığı şiddet gözlerden kaçmadı. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de polis şiddeti sonucu siyahi George Floyd'un yaşamını yitirmesine ilişkin, "Bu insanlık dışı mentaliteyi kınıyorum." dedi. Ayrıca tarihe kara leke olarak geçen bu olay 2014'te yine ABD yaşanan "Ferguson olayları'nı akıllara getirdi. ABD'de 2014 ağustosta meydana gelen olay özellikle siyahi toplumun tepkisine neden olmuş ve Ferguson'da şiddetli gösterilere ve polis önlemlerine sahne olmuştu. 9 Ağustos'ta Ferguson'da 18 yaşındaki silahsız siyahi genç Michael Brown, bölgede devriye görevi yapan polis memuru Darren Wilson tarafından öldürülmüştü. ABD'nin en önemli televizyonu ise olayları canlı yayınla veriyor. Amerika'da gerilimi takip eden gazetecilere farklı müdahale edildiği basının gözünden kaçmadı. Aynı yerde dakikalarca canlı yayın yapan bir muhabire polis dokunmazken siyahi bir CNN International muhabiri Omar Jimenez'i canlı yayında gözaltına alındı.
Son dakika: George Floydun ölümü ABDyi cehenneme çevirdi! Polisten protestoculara şiddet: 2. Ferguson olayı SON DAKİKA: GEORGE FLOYD'UN ÖLÜMÜ ABD'Yİ CEHENNEME ÇEVİRDİ! POLİSTEN PROTESTOCULARA ŞİDDET: "2. FERGUSON OLAYI"
George Floydun ölümü sonrası ABD yangın yeri! ABD’de polis şiddetine tepki büyüyor GEORGE FLOYD'UN ÖLÜMÜ SONRASI ABD YANGIN YERİ! ABD'DE POLİS ŞİDDETİNE TEPKİ BÜYÜYOR

Siyahi CNN muhabiri gözaltına alındı
Siyahi CNN muhabiri gözaltına alındı
Suudi Arabistan'dan umre kararı
Suudi Arabistan'dan umre kararı
Engelli genç oyuncak silahla kuyumcuyu soydu!
Engelli genç oyuncak silahla kuyumcuyu soydu!
Futbol maçlarında yeni dönem!
Futbol maçlarında yeni dönem!
ABD’yi sarsan olay! Ortalık yangın yeri
ABD’yi sarsan olay! Ortalık yangın yeri
Dehşete düşüren görüntü!
Dehşete düşüren görüntü!
Metrolardaki büyük korona riski! Aman dikkat
Metrolardaki büyük korona riski! Aman dikkat
Rusya'da bir günde rekor ölüm!
Rusya'da bir günde rekor ölüm!
Yakaladıkları dev ton balığıyla tarihe geçtiler
Yakaladıkları dev ton balığıyla tarihe geçtiler
Gökyüzü sarı renge büründü! Korkunç anlar kamerada
Gökyüzü sarı renge büründü! Korkunç anlar kamerada
ABD'de kabus bitmiyor!
ABD'de kabus bitmiyor!
Korkunç anlar! Saniyeler sonra...
Korkunç anlar! Saniyeler sonra...
Daha Fazla Video Göster