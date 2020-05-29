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Haberler Galeri Son dakika: George Floyd'un ölümü ABD'yi cehenneme çevirdi! Polisten protestoculara şiddet: "2. Ferguson olayı"

Son dakika: George Floyd'un ölümü ABD'yi cehenneme çevirdi! Polisten protestoculara şiddet: "2. Ferguson olayı"

ABD'de George Floyd isimli siyahi ABD'linin Minneapolis'te gözaltına alınırken öldürülmesi sonrası başlayan protestoların üçüncü gününde, göstericiler ve polis geç saatlere kadar çatıştı. Polisler binadan çıkarılırken polis karakolu ateşe verildi. Ortalığın adeta cehenneme döndüğü ABD'de polisin vatandaşlara uyguladığı şiddet gözlerden kaçmadı. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de polis şiddeti sonucu siyahi George Floyd'un yaşamını yitirmesine ilişkin, "Bu insanlık dışı mentaliteyi kınıyorum." dedi. Ayrıca tarihe kara leke olarak geçen bu olay 2014'te yine ABD yaşanan "Ferguson olayları'nı akıllara getirdi. ABD'de 2014 ağustosta meydana gelen olay özellikle siyahi toplumun tepkisine neden olmuş ve Ferguson'da şiddetli gösterilere ve polis önlemlerine sahne olmuştu. 9 Ağustos'ta Ferguson'da 18 yaşındaki silahsız siyahi genç Michael Brown, bölgede devriye görevi yapan polis memuru Darren Wilson tarafından öldürülmüştü. ABD'nin en önemli televizyonu ise olayları canlı yayınla veriyor. Amerika'da gerilimi takip eden gazetecilere farklı müdahale edildiği basının gözünden kaçmadı. Aynı yerde dakikalarca canlı yayın yapan bir muhabire polis dokunmazken siyahi bir CNN International muhabiri Omar Jimenez'i canlı yayında gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 29.05.2020 14:15 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020 14:47
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Son dakika: George Floyd'un ölümü ABD'yi cehenneme çevirdi! Polisten protestoculara şiddet: 2. Ferguson olayı

ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde polis şiddeti yüzünden hayatını kaybeden siyahi George Floyd'un öldürülmesinin ardından başlayan gösteriler sürüyor.

BAŞKAN ERDOĞAN ABD'DEKİ İNSANLIK DIŞI GÖRÜNTÜLERE TEPKİ GÖSTERDİ - VİDEO

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Son dakika: George Floyd'un ölümü ABD'yi cehenneme çevirdi! Polisten protestoculara şiddet: 2. Ferguson olayı

Eylemciler, güvenlik güçleriyle karşı karşıya gelirken, Minneapolis Polis Merkezi'nin girişini ateşe verdi. Protestoların üçüncü gününde, göstericiler ve polis geç saatlere kadar çatıştı. İşyerlerini ateşe veren göstericiler polis arabalarını da taşladı.

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Son dakika: George Floyd'un ölümü ABD'yi cehenneme çevirdi! Polisten protestoculara şiddet: 2. Ferguson olayı

KARAKOLU ATEŞE VERİLDİLER

Bazı mağazalar olaylar sırasında yağmalandı.Protestocular ayrıca Minneapolis 3. Bölge Polis Müdürlüğü binasını bastı. Polisler binadan çıkartıldı müdürlük binası ateşe verildi.

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Son dakika: George Floyd'un ölümü ABD'yi cehenneme çevirdi! Polisten protestoculara şiddet: 2. Ferguson olayı

George Floyd'u öldüren polis memuru Derek Chauvin'in tutuklanmasını ve yargılanmasını talep eden göstericiler eylemleri sürdürmeyi planlıyor.

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Son dakika: George Floyd'un ölümü ABD'yi cehenneme çevirdi! Polisten protestoculara şiddet: 2. Ferguson olayı

MINNESOTA'DA "ACİL DURUM" İLAN EDİLDİ

New York'tan Colorado'ya Washington'dan California'ya ülke genelinde sokaklara dökülen göstericiler adalet için yürüdü.