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Gazze'nin kuzeyine insani yardım konvoyu girdi!

AA
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Giriş: 31.03.2024 00:44
İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırıları ve yardım girişine engel olması nedeniyle açlık ve kıtlığın yaşandığı Gazze Şeridi'ndeki Kuveyt Kavşağı'nda insani yardım almaya giden Filistinliler görüntülendi.
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