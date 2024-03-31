Gazze’nin kuzeyine insani yardım konvoyu girdi!

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırıları ve yardım girişine engel olması nedeniyle açlık ve kıtlığın yaşandığı Gazze Şeridi'ndeki Kuveyt Kavşağı'nda insani yardım almaya giden Filistinliler görüntülendi.

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