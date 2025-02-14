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Gazzeliler sürgüne direniyor! Gazzeli aktivist Enver Ataullah’tan A Haber’de Trump’a tepki: Tehditler bizi korkutmaz

Gazzeliler sürgüne direniyor! Gazzeli aktivist Enver Ataullah'tan A Haber’de Trump'a tepki: Tehditler bizi korkutmaz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.02.2025 00:22
Güncelleme:14.02.2025 00:22
Gazze’den A Haber’e bağlanan aktivist Dr. Enver Attaullah bölgede yaşananlar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Attaullah, Bu tehditler bizi korkutmaz. Çünkü bize yaklaşık 100 milyon ton bomba yağdırdılar. Burada yaklaşık 2.5 milyon insanımız var. Ortalama olarak 40 kg bomba düşmüştür. Gece gündüz bombalar üzerimize düştü. Buradan çıkmadık. Artık başka yol ile buradan çıkmamız mümkün değil. Bu bizim vatanımız. Trump Grönland adasını istiyor buradaki Yahudilerin çoğunun ABD pasaportu var. Trump buradaki Yahudileri buradan alıp Yahudileri oraya götürsün.' dedi.
Gazzeliler sürgüne direniyor! Gazzeli aktivist Enver Ataullah’tan A Haber’de Trump’a tepki: Tehditler bizi korkutmaz
Gazzeli aktivist Enver Ataullah’tan A Haber’de Trump’a tepki
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