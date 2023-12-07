Gazzeli acılı annenin evladına son vedası yürekleri dağladı: Onu korumak için 580 tane iğne yedim ama Siyonistlerden koruyamadım

İşgalci İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı masum sivil katliamı bitmek bilmezken, Gazzeli bir annenin uzun yıllardır tedavi görüş kavuşabildiği yavrusuna veda yürekleri dağladı. 5 yaşındaki kızını kefene sarılı bir halde kucağına alan acılı anne, "Ben onu karnımda koruyabilmek için 580 tane iğne yedim. Ama onu Siyonistlerden koruyamadım." dedi. İşte o annenin evladına son vedası...