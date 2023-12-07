07 Aralık 2023, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Gazzeli acılı annenin evladına son vedası yürekleri dağladı: Onu korumak için 580 tane iğne yedim ama Siyonistlerden koruyamadım
İşgalci İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı masum sivil katliamı bitmek bilmezken, Gazzeli bir annenin uzun yıllardır tedavi görüş kavuşabildiği yavrusuna veda yürekleri dağladı. 5 yaşındaki kızını kefene sarılı bir halde kucağına alan acılı anne, "Ben onu karnımda koruyabilmek için 580 tane iğne yedim. Ama onu Siyonistlerden koruyamadım." dedi. İşte o annenin evladına son vedası...