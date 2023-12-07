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Gazzeli acılı annenin evladına son vedası yürekleri dağladı: Onu korumak için 580 tane iğne yedim ama Siyonistlerden koruyamadım

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Giriş: 07.12.2023 18:28
İşgalci İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı masum sivil katliamı bitmek bilmezken, Gazzeli bir annenin uzun yıllardır tedavi görüş kavuşabildiği yavrusuna veda yürekleri dağladı. 5 yaşındaki kızını kefene sarılı bir halde kucağına alan acılı anne, "Ben onu karnımda koruyabilmek için 580 tane iğne yedim. Ama onu Siyonistlerden koruyamadım." dedi. İşte o annenin evladına son vedası...
Acılı annenin evladına son vedası yürekleri dağladı
Acılı annenin evladına son vedası yürekleri dağladı
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