Gazze’de toplu mezarlar açılıyor: 42 cenaze kimlik tespiti için çıkarıldı
İsrail saldırılarında hayatını kaybeden ve tehlike nedeniyle toplu şekilde defnedilen 42 Filistinlinin cenazesi, kimlik tespiti için mezardan çıkarılarak Şifa Hastanesi’ne götürüldü. Sivil Savunma ekipleri, kimliği belirlenemeyenlerin kimsesizler mezarlığına defnedileceğini açıkladı.