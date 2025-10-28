28 Ekim 2025, Salı

Gazze'de toplu mezarlar açılıyor: 42 cenaze kimlik tespiti için çıkarıldı
Gazze’de toplu mezarlar açılıyor: 42 cenaze kimlik tespiti için çıkarıldı

Gazze’de toplu mezarlar açılıyor: 42 cenaze kimlik tespiti için çıkarıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.10.2025 22:44
İsrail saldırılarında hayatını kaybeden ve tehlike nedeniyle toplu şekilde defnedilen 42 Filistinlinin cenazesi, kimlik tespiti için mezardan çıkarılarak Şifa Hastanesi’ne götürüldü. Sivil Savunma ekipleri, kimliği belirlenemeyenlerin kimsesizler mezarlığına defnedileceğini açıkladı.
