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Gazze’de soykırımın ortağı Avrupa! Avrupa ülkeler İsrail’i silahlandırıyor

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 12.07.2024 08:52
İsrail ordusu Gazze'de soykırım yapıyor. Silahları ise Avrupa'dan sevk ediliyor. Bu durumu son olarak Stockholm merkezli bir kuruluş gözler önüne serdi. Avrupa'nın katliama nasıl ortak olduğunu rakamlarla raporladı.
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