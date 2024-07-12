Gazze’de soykırımın ortağı Avrupa! Avrupa ülkeler İsrail’i silahlandırıyor

İsrail ordusu Gazze'de soykırım yapıyor. Silahları ise Avrupa'dan sevk ediliyor. Bu durumu son olarak Stockholm merkezli bir kuruluş gözler önüne serdi. Avrupa'nın katliama nasıl ortak olduğunu rakamlarla raporladı.

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