25 Nisan 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Gazze'de sessiz çığlık! Kanlar içindeki çocuk katliamın sembolü oldu
Gazze’de sessiz çığlık! Kanlar içindeki çocuk katliamın sembolü oldu

Gazze'de sessiz çığlık! Kanlar içindeki çocuk katliamın sembolü oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.04.2025 22:01
İsrail’in Gazze’deki soykırımı sürüyor. Şafak vakti çadırları hedef alan saldırıda 5 kişilik bir aile hayatını kaybetti. Son bir ayda yaklaşık 500 bin Filistinli yeniden yerinden edildi. Babasını ve beş kardeşini kaybeden, kanlar içerisindeki haliyle kameralara yansıyan Ali Farac, bu vahşetin sembollerinden biri haline geldi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gazze’de sessiz çığlık! Kanlar içindeki çocuk katliamın sembolü oldu
Gazze’de kanlar içindeki çocuk katliamın sembolü oldu
Gazze'de kanlar içindeki çocuk katliamın sembolü oldu
ABD ile Çin ticaret savaşını görüştü mü?
ABD ile Çin ticaret savaşını görüştü mü?
ABD’den Riyad’a 100 milyar dolarlık silah paketi!
ABD'den Riyad'a 100 milyar dolarlık silah paketi!
Trump’tan Rümeysa Öztürk açıklaması!
Trump'tan Rümeysa Öztürk açıklaması!
Fransa’dan Irak’ın kuzeyinde terör temasları
Fransa’dan Irak’ın kuzeyinde terör temasları
Moskova’da Rus generale suikast!
Moskova'da Rus generale suikast!
Trump Ermeni yalanlarını desteklemedi!
Trump Ermeni yalanlarını desteklemedi!
Aylar sonra Kiev’e büyük saldırı
Aylar sonra Kiev'e büyük saldırı
Kuzey Irak’ta Fransa-YGP teması
Kuzey Irak'ta Fransa-YGP teması
Rusya’nın Suriye’deki Hmeymim Hava Üssü’ne İHA saldırısı!
Rusya'nın Suriye'deki Hmeymim Hava Üssü'ne İHA saldırısı!
Filistinli doktor ailesinin cansız bedenleriyle karşılaştı!
Filistinli doktor ailesinin cansız bedenleriyle karşılaştı!
Fransa’da lisede 4 öğrenciye bıçaklı saldırı: 1 öldü
Fransa’da lisede 4 öğrenciye bıçaklı saldırı: 1 öldü
Daha Fazla Video Göster