Gazze’de sessiz çığlık! Kanlar içindeki çocuk katliamın sembolü oldu

İsrail’in Gazze’deki soykırımı sürüyor. Şafak vakti çadırları hedef alan saldırıda 5 kişilik bir aile hayatını kaybetti. Son bir ayda yaklaşık 500 bin Filistinli yeniden yerinden edildi. Babasını ve beş kardeşini kaybeden, kanlar içerisindeki haliyle kameralara yansıyan Ali Farac, bu vahşetin sembollerinden biri haline geldi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN