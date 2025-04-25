25 Nisan 2025, Cuma
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Gazze'de sessiz çığlık! Kanlar içindeki çocuk katliamın sembolü oldu
İsrail’in Gazze’deki soykırımı sürüyor. Şafak vakti çadırları hedef alan saldırıda 5 kişilik bir aile hayatını kaybetti. Son bir ayda yaklaşık 500 bin Filistinli yeniden yerinden edildi. Babasını ve beş kardeşini kaybeden, kanlar içerisindeki haliyle kameralara yansıyan Ali Farac, bu vahşetin sembollerinden biri haline geldi.