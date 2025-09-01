01 Eylül 2025, Pazartesi

Gazze'de patlayıcı yüklü robotlarla yıkım
Gazze’de patlayıcı yüklü robotlarla yıkım

Gazze'de patlayıcı yüklü robotlarla yıkım

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.09.2025 10:32
Filistinliler direniyor hava, kara ve denizden Gazze'yi bombalayan İsrail, kadın, çocuk, sivil, gazeteci, sağlık çalışanı gözetmeksizin Filistinlilere karşı katliamlarını 694 gündür sürdürüyor. Saldırılarda bugüne kadar yaklaşık 63 bin kişi hayatını kaybetti, 160 bin kişi de yaralandı. İsrail ordusu, patlayıcı yüklü robotları sivil mahallelerde infilak ettirerek Gazze Şeridi'nde büyük bir yıkıma imza atıyor.
