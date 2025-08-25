Gazze’de hastane katliamı: 19 ölü, 4’ü gazeteci

İsrail güçlerinin Gazze’nin Han Yunus kentindeki Nasser Hastanesi’ne düzenlediği hava saldırısında can kaybı 19’a yükseldi. Hayatını kaybedenler arasında Reuters, AP, Al Jazeera ve NBC’de görev yapan 4 gazeteci de bulunuyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, ikinci saldırının yaralıları ve cenazeleri almak üzere bölgeye gelen ambulansların varışının hemen ardından gerçekleştirildiğini açıkladı. Gazze Hükümeti Medya Ofisi, İsrail saldırılarında bugüne kadar 244 gazeteci ve medya çalışanının yaşamını yitirdiğini bildirdi.

