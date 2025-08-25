25 Ağustos 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Gazze’de hastane katliamı: 19 ölü, 4’ü gazeteci
Gazze’de hastane katliamı: 19 ölü, 4’ü gazeteci

Gazze’de hastane katliamı: 19 ölü, 4’ü gazeteci

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.08.2025 13:34
İsrail güçlerinin Gazze’nin Han Yunus kentindeki Nasser Hastanesi’ne düzenlediği hava saldırısında can kaybı 19’a yükseldi. Hayatını kaybedenler arasında Reuters, AP, Al Jazeera ve NBC’de görev yapan 4 gazeteci de bulunuyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, ikinci saldırının yaralıları ve cenazeleri almak üzere bölgeye gelen ambulansların varışının hemen ardından gerçekleştirildiğini açıkladı. Gazze Hükümeti Medya Ofisi, İsrail saldırılarında bugüne kadar 244 gazeteci ve medya çalışanının yaşamını yitirdiğini bildirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gazze’de hastane katliamı: 19 ölü, 4’ü gazeteci
Hulk rolüyle tanınan Ruffalo’dan Gazze tepkisi!
"Hulk" rolüyle tanınan Ruffalo'dan Gazze tepkisi!
Gazze’de her gün katliamın boyutu büyüyor
Gazze'de her gün katliamın boyutu büyüyor
Gazze’de hastane katliamı!
Gazze’de hastane katliamı!
Araçların kaportasını çizip aynalarını kırdılar!
Araçların kaportasını çizip aynalarını kırdılar!
İngilizlere göre uygulama mahremiyet ihlali
İngilizlere göre uygulama "mahremiyet ihlali"
İsrail Gazze’de hastanede vurdu!
İsrail Gazze'de hastanede vurdu!
Yeşil sahada bir dev adam
Yeşil sahada bir dev adam
Fransa-İtalya hattında diplomatik kriz
Fransa-İtalya hattında diplomatik kriz
Orta Avrupa’nın saklı incisi: Macaristan
Orta Avrupa’nın saklı incisi: Macaristan
Çin’de dijital sağlık uygulaması
Çin’de dijital sağlık uygulaması
Felaket senaryosu
Felaket senaryosu
Gine’de toprak kayması: 15 ölü
Gine'de toprak kayması: 15 ölü
Daha Fazla Video Göster