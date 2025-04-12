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Gazze’de akan kan durmuyor! Filistinlilerin sığındığı çadırkent bombalandı

Gazze'de akan kan durmuyor! Filistinlilerin sığındığı çadırkent bombalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.04.2025 23:04
Ateşkesi bozarak soykırıma kaldığı yerden devam eden İsrail, Gazze’ye bir kez daha ölüm yağdırdı. İşgal ordusu, bir sığınmacı kampını ve çadırkenti havadan vurdu. Haftalardır İsrail’in abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde, açlık ve kıtlığın bilançosu da her geçen gün ağırlaşıyor.
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Gazze’de akan kan durmuyor! Filistinlilerin sığındığı çadırkent bombalandı
Gazze’de akan kan durmuyor!
Gazze'de akan kan durmuyor!
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