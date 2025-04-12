Gazze’de akan kan durmuyor! Filistinlilerin sığındığı çadırkent bombalandı

Ateşkesi bozarak soykırıma kaldığı yerden devam eden İsrail, Gazze’ye bir kez daha ölüm yağdırdı. İşgal ordusu, bir sığınmacı kampını ve çadırkenti havadan vurdu. Haftalardır İsrail’in abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde, açlık ve kıtlığın bilançosu da her geçen gün ağırlaşıyor.

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