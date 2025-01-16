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Gazze’de 466 gün sonra ateşkes!

Gazze'de 466 gün sonra ateşkes!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.01.2025 23:16
466 gün süren vahşet, Gazze'de ağır bir bedel ödetti. 17 binden fazla çocuk, 12 binden fazla kadın ve toplamda 46 binden fazla can, işgalin acımasız yüzünü gözler önüne serdi. Hastaneler, okullar, ambulanslar hedef alındı; şehir taş üstünde taş kalmayacak şekilde yerle bir edildi. Açlık ve ölümle sınanan Filistin halkı, direnişleriyle İsrail’in işgal planını boşa çıkardı. Sağlanan ateşkesle Gazze'de buruk bir sevinç yaşanırken, rehine takasına dair detaylar gündemi sarstı. 1000 Filistinlinin serbest bırakılacağı anlaşmaya dair iki tarafın da memnuniyet açıklamaları, Tel Aviv'in 'Gazze Kasabı'nın ısrarıyla bir kez daha ertelendi. İsrail tarafı, Hamas’ın ek taleplerde bulunduğunu iddia ederken, Hamas ise "anlaşmaya bağlıyız" açıklaması yaptı. Bu süreçte Başkan Erdoğan’ın da aralarında bulunduğu liderlerin açıklamaları dikkat çekti. Gazze'de yaşananlar, insanlığın hafızasına kazınan bir direnişin destanı oldu.
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