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Garaja giren 2 ayı kavga etti o anlar kamerada!

İHA
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Giriş: 22.06.2022 16:40
ABD’nin California eyaletinde bir evin garajına giren 2 ayının kavga ettiği anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. ABD’nin California eyaletinin South Lake Tahoe kentinde 2 ayının bir evin garajına girerek kavga ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Ev sahibinin sosyal medyada paylaştığı görüntüde, önce birbirlerini kovalayan ayılar daha sonra kavgaya tutuştu. Kavganın kızışmasıyla 2 ayağının üzerine kalkan ayılar, çevrelerindeki eşyalara çarparak hırıltılı seslerle dövüşmeye devam etti. Kavgadan yorulan bir ayının garajdan uzaklaşmasının ardından diğer ayı da arkadaşının peşinden gitti.
Garaja giren 2 ayı kavga etti o anlar kamerada!
Garaja giren 2 ayı kavga etti o anlar kamerada!
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