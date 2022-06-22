Garaja giren 2 ayı kavga etti o anlar kamerada!

ABD’nin California eyaletinde bir evin garajına giren 2 ayının kavga ettiği anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. ABD’nin California eyaletinin South Lake Tahoe kentinde 2 ayının bir evin garajına girerek kavga ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Ev sahibinin sosyal medyada paylaştığı görüntüde, önce birbirlerini kovalayan ayılar daha sonra kavgaya tutuştu. Kavganın kızışmasıyla 2 ayağının üzerine kalkan ayılar, çevrelerindeki eşyalara çarparak hırıltılı seslerle dövüşmeye devam etti. Kavgadan yorulan bir ayının garajdan uzaklaşmasının ardından diğer ayı da arkadaşının peşinden gitti.