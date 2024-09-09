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Galler Prensesi Middelton’dan iyi haber!

Galler Prensesi Middelton’dan iyi haber!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.09.2024 23:21
Güncelleme:09.09.2024 23:32
Galler Prensesi Kate Middleton, mart ayından bu yana devam eden kanser tedavisine ilişkin bugün yaptığı açıklamada, “Yaz sona ererken kemoterapi tedavimi nihayet tamamlamış olmanın ne kadar rahatlatıcı olduğunu anlatamam” dedi.
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Galler Prensesi Middelton’dan iyi haber!
Galler Prensesi Middelton’dan iyi haber!
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