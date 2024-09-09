Galler Prensesi Middelton’dan iyi haber!

Galler Prensesi Kate Middleton, mart ayından bu yana devam eden kanser tedavisine ilişkin bugün yaptığı açıklamada, “Yaz sona ererken kemoterapi tedavimi nihayet tamamlamış olmanın ne kadar rahatlatıcı olduğunu anlatamam” dedi.

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