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Galata Kulesiyle Dolunay kartpostallık görüntüler oluşturdu

Galata Kulesiyle Dolunay kartpostallık görüntüler oluşturdu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.08.2024 16:14
İstanbul'un sembol yerlerinden olan Galata Kulesi İle birlikte görüntülenen dolunay izleyenleri kendine hayran bıraktırdı. Havadan çekilen görüntüler ise masalsı manzaralar oluşturdu.
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Galata Kulesiyle Dolunay kartpostallık görüntüler
Galata Kulesiyle Dolunay kartpostallık görüntüler
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