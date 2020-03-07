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07.03.2020

Fransızlardan çarpıcı iddia! "Esad rejimi Hafter'e paralı asker gönderdi" Video

Fransa'nın önde gelen gazetelerinden Le Monde çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı. Gazetenin askeri kaynaklara dayandırdığı habere göre Esad rejimi Libya'daki silahlı güçlerin lideri darbeci general Hafter'in saflarında savaşması için paralı asker gönderdi.

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