Fransa'yı ayağa kaldıran ölüm! 17 yaşındaki gencin ölümü sonrası çıkan olaylarda 150 gözaltı var

Fransa'da polis “Dur” ihtarına uymayan 17 yaşındaki genci ateş ederek öldürdü. Paris sokakları karıştı. Fransız polisini protesto eden halk araçları ateşe verdi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, “Genç bir insanın öldürülmesi affedilemez. Gerçek kısa sürede ortaya çıkarılacak.” dedi. Olaylar devam ediyor mu? Macron'dan yeni bir açıklama var mı? Son durumu A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.

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