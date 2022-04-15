Fransa’yı ayağa kaldıran görüntüler: Le Pen'i protesto etti! Yerde sürüklendi

Fransa’nın aşırı sağcı Cumhurbaşkanı adayı Le Pen konuşma yaptığı sırada protesto edildi. Ancak olaya damga vuran protesto değil eylemciye uygulanan şiddet oldu. O anlar kameraya yansırken olay sonrası yayılan görüntü dünyada büyük tepkiye neden oldu.

Irkçı açıklamaları aşırı sağcı tutumu ile öne çıkan Fransa'nın Cumhurbaşkanı Adayı Marine Le Pen, bir kez daha protestoların hedefinde.

Fransa'dan gelen görüntüler ülkedeki demokrasi krizinin boyutunu da gözler önüne serdi.

Bir kadın aktivist, Le Pen konuşma yaptığı sırada partisinin Rusya politikasını ağır bir dille eleştirdi.

Ardından bir başka eylemci Putin ve Le Pen'in fotoğraflarını taşıyan bir pankart gösterdi.

Güvenlik görevlilerinin müdahalesi ile yere düşen kadın başını çarptı ve sürüklenerek salondan çıkartıldı.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla Le Pen'e tepki yağdı.