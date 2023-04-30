30 Nisan 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Fransa'da Türk seçmene saldırı

Fransa'da Türk seçmene saldırı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.04.2023 19:39
Fransa'nın Strazburg kentinde ise oy kullanmaya giden bir Türk vatandaşının aracına saldırı oldu. A Haber muhabiri Ömer Aydın'dan ayrıntıları aktardı.
Fransa’da Türk seçmene saldırı
Fransa'da Türk seçmene saldırı
Yurt dışındaki Türklerden sandık seferberliği
Yurt dışındaki Türklerden sandık seferberliği
Hollanda’daki Türk taksicilere haksız ceza
Hollanda’daki Türk taksicilere haksız ceza
13 yaşında kahraman oldu
13 yaşında kahraman oldu
Gizemli ışık geceyi aydınlattı
Gizemli ışık geceyi aydınlattı
Altay tankı Yunan basınında!
Altay tankı Yunan basınında!
Gök taşı Dünya’ya yaklaşıyor!
Gök taşı Dünya'ya yaklaşıyor!
161 yıl sonra kapanıyor!
161 yıl sonra kapanıyor!
Biden aday olacağını açıkladı
Biden aday olacağını açıkladı
Rusya için kritik süreç!
Rusya için kritik süreç!
Almanya’da grev! Yüzlerce uçuş iptal edildi
Almanya'da grev! Yüzlerce uçuş iptal edildi
Disneyland’da korku dolu anlar!
Disneyland'da korku dolu anlar!
Daha Fazla Video Göster