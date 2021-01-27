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Fransa'da öğretmen ve öğrenciler ayaklandı

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Giriş: 27.01.2021 16:39
Güncelleme:27.01.2021 16:41
Fransa'da öğrenciler ve öğretmenler okulların açık tutulmasını protesto etmek için sokağa çıktı. Hükümetin Kovid-19 sürecini iyi yönetemediğini söyleyen göstericiler, karantinanın en iyi çözüm olduğunu ifade etti.

Sloganlar attılar pankartlar taşıdılar.

Fransa'da bu kez öğretmenler ve öğrenciler sokağa döküldü

Başta Paris olmak üzere pek çok kentte düzenlenen gösterilerde Kovid-19 sürecini yönetemediği gerekçesiyle Paris yönetimi protesto edildi.

Okulların açık tutulmasını da eleştiren göstericiler "sağlıklarının tehlikede" olduğunu ifade etti.

Protestocular, salgını önlemeye ilişkin kuralların ve önlemlerin yetersiz olduğu görüşünde.

Ayrıca devletin sorunları kabul etmediğine de dikkat çekildi.

Salgın döneminde öğrencilerin ekonomik ve psikolojik olarak etkilediğine de dikkat çeken protestocular hükümeti bu durumu kabul etmemekle suçladı.

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