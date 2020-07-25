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Fransa'da Müslümanlara yönelik baskılar arttı
İlk olarak 2004 yılında çıkarılan yasayla ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrencilerin ve öğretmenlerin "dini sembol" taşımaları yasaklandı. Ardından bu yasak yaygınlaştı. Örneğin haklı işten çıkarma sebepleri arasına başörtülü olma durumu da dahil edildi.
O zamana kadar Fransa'nın iç siyasetinde Müslümanları ciddi anlamda ilgilendiren bir gündem yoktu.
Fakat bu tarihten sonra artık Müslümanların sosyal hayatları, gelenekleri görenekleri, Fransa'da vazgeçilmez tartışma konuları arasına girdi.
Ardından 2010 yılında yine ani bir kararla başörtülü fotoğrafın resmi belgelerde kullanılması yasaklandı. Peçe takmak suç kabul edildi
Müslümanlar Fransa'da kendini giderek daha da baskı altında hissederken siyaset uzmanları bu tarz kararların Fransız siyasetinde daha fazla alınabileceği uyarısında bulunuyor.