Fransa'da Müslümanlara yönelik baskılar arttı

Fransa'da Müslümanlara karşı baskılar artıyor. Fransız siyasetinde İslam karşıtlığı birer politik manevra haline mi geliyor? Siyaset uzmanları bu soruyu tartışıyor. Nitekim Fransa'da son zamanlarda çıkarılan İslam karşıtı yasalar ülkedeki Müslümanları zor durumda bırakıyor Peki Fransa'da Müslümanları kısıtlayan bu süreç nasıl başladı?

İlk olarak 2004 yılında çıkarılan yasayla ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrencilerin ve öğretmenlerin "dini sembol" taşımaları yasaklandı. Ardından bu yasak yaygınlaştı. Örneğin haklı işten çıkarma sebepleri arasına başörtülü olma durumu da dahil edildi.

O zamana kadar Fransa'nın iç siyasetinde Müslümanları ciddi anlamda ilgilendiren bir gündem yoktu.

Fakat bu tarihten sonra artık Müslümanların sosyal hayatları, gelenekleri görenekleri, Fransa'da vazgeçilmez tartışma konuları arasına girdi.

Ardından 2010 yılında yine ani bir kararla başörtülü fotoğrafın resmi belgelerde kullanılması yasaklandı. Peçe takmak suç kabul edildi

Müslümanlar Fransa'da kendini giderek daha da baskı altında hissederken siyaset uzmanları bu tarz kararların Fransız siyasetinde daha fazla alınabileceği uyarısında bulunuyor.