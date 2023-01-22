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Fransa'da gençler de sokağa indi! Paris sokaklarını ateşe verdiler

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Giriş: 22.01.2023 01:36
Fransa'da hükümetin emeklilik yaşını 64'e çıkaracakları düzenlemeyi duyurmasının ardından gösteriler sürüyor. Genç protestocular gösteride, bankamatik ve bankaların camlarını kırdı. Protestocular emeklilik düzenlemesinde hükümetin geri adım atmasını talep etti.
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