22 Ocak 2023, Pazar
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Fransa'da gençler de sokağa indi! Paris sokaklarını ateşe verdiler
Fransa'da hükümetin emeklilik yaşını 64'e çıkaracakları düzenlemeyi duyurmasının ardından gösteriler sürüyor. Genç protestocular gösteride, bankamatik ve bankaların camlarını kırdı. Protestocular emeklilik düzenlemesinde hükümetin geri adım atmasını talep etti.