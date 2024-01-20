20 Ocak 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Fransa’da çiftçiler otoyolu kapattı! Almanya’da 500’ü aşkın TIR şoförü kontak kapattı

Fransa’da çiftçiler otoyolu kapattı! Almanya’da 500’ü aşkın TIR şoförü kontak kapattı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.01.2024 08:13
Güncelleme:20.01.2024 08:13
Fransa'da zorlu çalışma koşulları karşısında yeterli maaş alamadığını söyleyen çiftçiler hükümetin tarım politikalarını protesto etti. Otoyollar ulaşıma kapatıldı. Almanya'da ise yol vergisine öfkelenen TIR şoförleri kontak kapattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Fransa’da çiftçiler otoyolu kapattı
Fransa’da çiftçiler otoyolu kapattı
Dizi izledikleri için 12 yıl ceza aldılar
Dizi izledikleri için 12 yıl ceza aldılar
NATO’dan 90 bin askerle dev tatbikat!
NATO’dan 90 bin askerle dev tatbikat!
Soğuk Savaş sonrası büyük tatbikat
Soğuk Savaş sonrası büyük tatbikat
ABD’de havada panik anları
ABD'de havada panik anları
Türkiye’nin uzay misyonu dünya basınında
Türkiye’nin uzay misyonu dünya basınında
Erdoğan’dan uzay yolculuğu mesajı!
Erdoğan’dan uzay yolculuğu mesajı!
Kennedy Uzay Üssü’nde şu an!
Kennedy Uzay Üssü’nde şu an!
ABD üssü yakınlarında patlama!
ABD üssü yakınlarında patlama!
Trump’a mahkemede şok!
Trump'a mahkemede şok!
Avustralya’da polis palyaço maskeli hırsızı arıyor
Avustralya'da polis palyaço maskeli hırsızı arıyor
Yumurta tabağa dökülmeden dondu!
Yumurta tabağa dökülmeden dondu!
Daha Fazla Video Göster