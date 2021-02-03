03 Şubat 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Fransa'da bir kişi kamyonetle kalabalığın arasına daldı

Fransa'da bir kişi kamyonetle kalabalığın arasına daldı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.02.2021 22:55
Güncelleme:03.02.2021 23:02
Fransa’nın basketi Paris’te evsiz bir adam belediyeye ait kamyoneti çalarak kalabalığın arasına daldı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti 1 kişi de ağır yaralandı.

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan La Defense'ta evsiz bir adam, Nanterre Belediye Binasından çaldığı kamyonetle kalabalığın arasına daldı. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı. Polis tarafından yapılan açıklamada, adamın saldırının ardından olay yerinden koşarak kaçtığı ve bir demiryolu hattına atlayarak intihar etmeye çalıştığı sırada yakalandığı ifade edildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, olayın şimdilik terör eylemi olarak nitelendirilmediği belirtildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
Kamyonetle kalabalığın arasına daldı
Kamyonetle kalabalığın arasına daldı
Maradona’nın son görüntüleri....
Maradona’nın son görüntüleri....
İşgalci İsrail güçleri Batı Şeria’da!
İşgalci İsrail güçleri Batı Şeria’da!
79 yaşında buz pateni tutkusu
79 yaşında buz pateni tutkusu
Rus muhalifin cezası belli oldu
Rus muhalifin cezası belli oldu
ABD’de FBI ajanlarına silahlı saldırı
ABD’de FBI ajanlarına silahlı saldırı
Toprak kayması yolu kapattı! O anlar anbean kamerada
Toprak kayması yolu kapattı! O anlar anbean kamerada
Myanmar darbesinin ilk anları!
Myanmar darbesinin ilk anları!
Boks maçında öldü
Boks maçında öldü
5 binden fazla gözaltı
5 binden fazla gözaltı
Myanmar'da neler oluyor?
Myanmar'da neler oluyor?
Sular ısınıyor! Çin vur emri verdi
Sular ısınıyor! Çin vur emri verdi
Daha Fazla Video Göster