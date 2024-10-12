Fransa Meclisi'ni su bastı! Yağış su baskınlarına neden oldu

Fransa'da etkili olan Kırk Kasırgası nedeniyle ülkenin kuzey kesimleri suya gömüldü. Fransa Meclisi'ni de su bastı. A Haber muhabiri Ömer Aydın Fransa'dan detayları aktardı.

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