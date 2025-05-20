20 Mayıs 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Finlandiya sınırında Rus ordusu hareketlendi! Askeri varlık uydudan görüntülendi
Finlandiya sınırında Rus ordusu hareketlendi! Askeri varlık uydudan görüntülendi

Finlandiya sınırında Rus ordusu hareketlendi! Askeri varlık uydudan görüntülendi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.05.2025 13:13
Finlandiya'nın NATO'ya üye olması sonrasında Rusya Finlandiya sınırındaki askeri varlığını arttırmaya başladı. Uydu verileri de sınıra yakın noktalarda çok sayıda askeri üs ve hangar inşa ediliyor. Finli yetkililere göre bu hızla devam etmesi halinde Rusya beş yıl içerisinde sınır hattındaki mevcut askeri varlığını üç katına çıkaracak.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Finlandiya sınırında Rus ordusu hareketlendi! Askeri varlık uydudan görüntülendi
ABD’de orman yangını
ABD'de orman yangını
İspanya’da elektrikten sonra mobil şebeke krizi
İspanya'da elektrikten sonra mobil şebeke krizi
İspanya’da elektrikten sonra şebeke krizi!
İspanya'da elektrikten sonra şebeke krizi!
Kırmızı ışıkta geçen araç dehşet saçtı
Kırmızı ışıkta geçen araç dehşet saçtı
A Haber çatışmaların yaşandığı Keşmir’de
A Haber çatışmaların yaşandığı Keşmir’de
Kripto para sahiplerinin parmakları kesildi
Kripto para sahiplerinin parmakları kesildi
Finlandiya sınırında Rus ordusu hareketlendi!
Finlandiya sınırında Rus ordusu hareketlendi!
Gazze’de yeni katliamlar! 37 can gitti
Gazze’de yeni katliamlar! 37 can gitti
Trump-Putin görüşmesinden ne çıktı?
Trump-Putin görüşmesinden ne çıktı?
İkizler yolda kalınca...
İkizler yolda kalınca...
Kayanın gazabı
Kayanın gazabı
BM açıkladı! Gazze taş üstümde taş kalmadı
BM açıkladı! Gazze taş üstümde taş kalmadı
Daha Fazla Video Göster