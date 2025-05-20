Finlandiya sınırında Rus ordusu hareketlendi! Askeri varlık uydudan görüntülendi

Finlandiya'nın NATO'ya üye olması sonrasında Rusya Finlandiya sınırındaki askeri varlığını arttırmaya başladı. Uydu verileri de sınıra yakın noktalarda çok sayıda askeri üs ve hangar inşa ediliyor. Finli yetkililere göre bu hızla devam etmesi halinde Rusya beş yıl içerisinde sınır hattındaki mevcut askeri varlığını üç katına çıkaracak.

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