15 Ekim 2024, Salı
A HABER VİDEO
Haberler Dünya Videoları
Filistin için tarihi çağrı: Soykırım politikası 76 yıldır var

Filistin için tarihi çağrı: Soykırım politikası 76 yıldır var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.10.2024 22:49
Başkan Erdoğan Ak Parti'nin düzenlediği Filistin’in Geleceği Konferansı'nda kürsüye çıktı. Gazze'de 7 Ekim’den bu yana yaşanan soykırımı anlatırken İsrail’i sert sözlerle eleştirdi. "insanlık Siyonizm’in gerçek yüzünü gördü" diye devam etti. Bir kez daha "tehlike ülkemize yaklaşıyor" derken, her türlü önlemin alındığına da dikkat çekti Erdoğan
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Filistin için tarihi çağrı: Soykırım politikası 76 yıldır var
Filistin için tarihi çağrı: Soykırım politikası 76 yıldır var
NATO’dan nükleer tatbikat! Rusya müdahale eder mi?
NATO’dan nükleer tatbikat! Rusya müdahale eder mi?
Kore Yarımadası’nda tansiyon yüksek
Kore Yarımadası'nda tansiyon yüksek
Son anda böyle atladı
Son anda böyle atladı
Almanya’dan İsrail’e soykırım desteği! Vahşeti görmezden geldi
Almanya’dan İsrail’e soykırım desteği! Vahşeti görmezden geldi
Tayvan Çin kuşatmasında
Tayvan Çin kuşatmasında
NATO’dan nükleer tatbikat
NATO'dan nükleer tatbikat
Elektrikli süpürgem bana küfretti
"Elektrikli süpürgem bana küfretti"
İsrail’de A Haber ekibine saldırı
İsrail'de A Haber ekibine saldırı
İsrail tanklarından BM üssüne baskın
İsrail tanklarından BM üssüne baskın
Nobel ödülü aldı! Gazze almalıydı dedi
Nobel ödülü aldı! “Gazze” almalıydı dedi
Yürüyüşü organize eden Sihabi A Haber’e konuştu
Yürüyüşü organize eden Sihabi A Haber’e konuştu
Daha Fazla Video Göster