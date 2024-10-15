15 Ekim 2024, Salı
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Filistin için tarihi çağrı: Soykırım politikası 76 yıldır var
Başkan Erdoğan Ak Parti'nin düzenlediği Filistin’in Geleceği Konferansı'nda kürsüye çıktı. Gazze'de 7 Ekim’den bu yana yaşanan soykırımı anlatırken İsrail’i sert sözlerle eleştirdi. "insanlık Siyonizm’in gerçek yüzünü gördü" diye devam etti. Bir kez daha "tehlike ülkemize yaklaşıyor" derken, her türlü önlemin alındığına da dikkat çekti Erdoğan