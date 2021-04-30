Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas duyurdu: Seçimler ertelendi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "Kudüs'teki halkımızın seçimlere katılımı güvence altına alınıncaya kadar seçimleri erteleme kararı aldık." dedi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "Kudüs'teki halkımızın seçimlere katılımı güvence altına alınıncaya kadar seçimleri erteleme kararı aldık." açıklamasını yaptı.

"KUDÜS OLMAKSIZIN SEÇİMLERE GİTMEYECEĞİZ"

Bu açıklama öncesi Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail makamlarının işgal altındaki Doğu Kudüs'te seçimlere izin vermemesi durumunda 22 Mayıs'ta yapılması planlanan Filistin milletvekili seçimlerine gitmeyeceklerini söyledi.



Abbas, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlenen Filistinli Liderler Toplantısı'nda 22 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Filistin Devlet Televizyonunca canlı yayınlanan konuşmasında Abbas, Tel Aviv yönetiminin hükümet olmadığı gerekçesiyle işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Filistin seçimlerine ilişkin kendilerine bir cevap vermekten kaçındığını belirtti.

Abbas, Filistinli Liderler Toplantısı'nın seçimlerle ilgili gelişmeleri tartışmak ve nihai kararı almak için önemine vurgu yaptı.



Avrupa Birliği'nin (AB) de İsrail'in Kudüs'te seçim yapma talebine yanıt vermemesinden duyduğu hayal kırıklığını Filistin tarafına bildirdiğine dikkati çeken Abbas, "Kudüs olmaksızın seçimlere gitmeyeceğiz. Batı Şeria'da olduğu gibi Kudüs'te de seçimleri yapmak istiyoruz." şeklinde konuştu.



Abbas, "Bugün İsrail'den hükümet olmadığı için Kudüs'te seçimlerin yapılmasına ilişkin bir cevap veremeyeceklerine dair mesajlar aldık." dedi.



İsrail'in gerekçelerinin kabul edilemeyeceğini vurgulayan Abbas, "İsrail hala (Doğu) Kudüs'te seçimleri yapma konusunda bize izin vermemekte ısrarcı." ifadelerini kullandı.

Abbas ayrıca İsrail tarafının Filistin Merkezi Seçim Komisyonu Başkanı Hanna Nasır'ı seçim hazırlıkları kapsamında Doğu Kudüs'e gitmesi durumunda gözaltına almakla tehdit ettiğini aktardı.



İsrail'in AB temsilcilerine Doğu Kudüs değil Filistin topraklarında seçimlerin yapılmasına izin vereceği yönünde mesaj verdiğini ifade eden Abbas, İsrail'in ayrıca ABD ve bazı Arap ülkeleri üzerinden Filistin yönetimine seçimlerle ilgili, "Sevgili komşularımız Kudüs hakkında size cevap veremeyeceğimiz için üzgünüz. Çünkü karar verecek bir hükümetimiz yok." mesajı verdiğini söyledi.



Hamas'ın seçim listesi sözcüsü Ala Hamidan, dün yaptığı açıklamada, Filistin yönetimince yapılan Filistinli Liderler Toplantısı'na katılmayacaklarını ve seçimlerin ertelenmesini kesinlikle kabul etmeyeceklerini söylemişti.





Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın Ofisi tarafından düzenlenen Filistinli Liderler Toplantısı'na Abbas'ın yanı sıra, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi üyeleri, Fetih hareketi merkez konsey üyeleri, Filistinli fraksiyon temsilcileri, Filistin güvenlik güçleri başkanları ile Filistin yönetimi temsilcileri katılıyor.



Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 15 yıl aradan sonra İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında seçim yapılmasını öngören kararnameyi 15 Ocak'ta imzalamıştı. Kararnamede 22 Mayıs'ta milletvekili, 31 Temmuz'da devlet başkanı ve 31 Ağustos'ta da Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin yapılması öngörülmüştü.

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