10 Kasım 2025, Pazartesi

Filipinler'i vuran Fung-Wong Süper Tayfunu Çin'e ilerliyor
Giriş: 10.11.2025 14:05
Filipinler'i vuran Fung-Wong Süper Tayfunu'nun yol açtığı sel nedeniyle en az iki kişi hayatını kaybederken tahliye edilen kişi sayısı bir milyona ulaştı. Yetkililer Çin'e yaklaşan tayfunun otuz milyon kişiyi etkilemesinin beklendiği konusunda uyarıyor. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek detayları aktardı.
