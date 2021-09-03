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Filipinler'de heyelanda toprak altında kalan aile kurtarıldı

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Giriş: 03.09.2021 14:59
Güncelleme:03.09.2021 14:59
Filipinler'de meydana gelen heyelan sırasında korku dolu anlar yaşandı. Kaçmayı başaramayan bir aile, toprağın altında kaldı. Olay, ailenin bir taşocağında kireçtaşı taşıdığı sırada meydana geldi. Baba, çocuğunu kollarının arasına aldıktan hemen sonra anne ise onun hemen iki adım ötesinde toprak altında mahsur kaldı. Yardım çığlıkları attıkları sırada kayaların ve toprak yığınının metrelerce altına diri diri gömüldüler. Neyse ki sahada çalışan işçiler hemen yardıma koştu. Toprağı küreklerle ve elleriyle kazmaya başladılar. Anne ve oğlunun bacakları kırılırken baba ise hafif yaralı olarak kurtarıldı. Korku dolu olaydan geriye işte bu görüntüler kaldı.
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Bir aile diri diri toprağa gömüldü
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