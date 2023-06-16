Feci ölüm! Aniden üzerine düştü

Meksika’da dört yol ağzında bekleyen motosiklet sürücüsü, üzerine düşen elektrik direği nedeniyle hayatını kaybetti. Direğin TIR'ın geçişi sırasında elektrik tellerine takılması sonucu devrildiği belirtildi. Kaza anı ise çevredeki güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Puebla Eyalet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

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