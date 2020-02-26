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26.02.2020

Faşist çeteler Hindistan'da Müslümanları hedef aldı! 19 kişi öldü |Video izle

Hindistan'da Müslümanları hedef alan saldırılar devam ediyor. Başkent Yeni Delhi'den korkunç görüntüler geliyor. Sokaklarda gerilim had safhada... Hindular, Müslümanların yaşadığı yerleri hedef alıyor. İlk bilgilere göre 19 kişi hayatını kaybetti.

Görüntülerin adresi Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi...

Müslümanların yaşadığı bir mahallede kayda geçen görüntüler dehşet verici! Bir çok noktadan alevler yükseliyor.

Yeni vatandaşlık yaşadığı protesto eden Müslümanların ev ve iş yerleri, faşist Hindu gruplar tarafından saldırıya uğradı.

Ellerinde sopa ve palalarla Müslümanlara saldıran Hindular,cami ve Müslümanlara ait ibadethane ile eğitim binalarına da saldırdı.

Bölgedeki kaynakların aktardığına göre, çok sayıda ölü ve yaralı var.

Hindu grupların, Müslümanları linç etmek sokaklarda gezdiği kaydediliyor.

Hindistan polisinin ise saldırıları görmezden geldiği, Müslümanların yaşadığı mahallelerde, güvenliği sağlamadığı iddia ediliyor.

Özellikle camileri hedef alan saldırganların görüntüleri, tüm dünyada Müslümanların tepkisine neden oldu.

Camileri tahrip eden saldırgan gruplar, minarelerin üzerine Hindistan bayrağı astı.

Başkent Yeni Delhi'de Müslümanları kapsam dışı bırakan vatandaşlık yasası protestolarında da, polis ve eli sopalı faşist Hindu grupların,
Müslümanlara saldırdığı anlar kayde geçmişti.

Yaşanan çatışmalar sonucu 7 kişi hayatını kaybetmişti.

Yüzlerce kişinin de yaralı olduğu aktarılmıştı.

Geçtiğimiz günlerde de Hindistan polisi, Müslüman öğrencilerin bulunduğu bir kütüphaneye baskın düzenlemiş, sopalarla eğitim gören öğrencileri darp etmişti. O anlara ait amatör kamera görüntüleri, tüm dünyada sert tepkiye neden olmuştu.

Vatandaşlık düzenleme yasası, Hindistan Parlamentosu tarafından kabul edilmiş ve 13 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind'in imzasıyla yürürlüğe girmişti.

Müslümanların yasanın dışında bırakılması tepkiyle karşılanmış, başkent Yeni Delhi başta olmak üzere birçok bölgede protestolar patlak vermişti.

Yürülüğe giren yasa ile Hindistan'da yaşayan Müslümanların, vatandaşlık alması adeta imkansız hale getiriliyor.

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