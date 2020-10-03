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Ermenistan'dan gazetecilerin bulunduğu bölgeye havanlı saldırı | O anlar kameraya yansıdı

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Giriş: 03.10.2020 18:22
Güncelleme:03.10.2020 18:36
Ermenistan'ın Azerbaycan sivil yerleşim yerlerine yaptığı bombalı saldırıları görüntülemek için Terter kentinde bulunan Türk gazetecilerin bulunduğu yerin yakınlarına top mermileri düştü. Basın mensupları olayda yara almadı. Şehirde isabet alan yerleri görüntülemeye çalışan AA, TRT ve İHA ekiplerinin bulunduğu yerin yakınlarına top mermileri düştü.
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