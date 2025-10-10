10 Ekim 2025, Cuma

Emekli ABD subayından Senato'ya Gazze tepkisi
Emekli ABD subayından Senato’ya Gazze tepkisi

Emekli ABD subayından Senato'ya Gazze tepkisi

Giriş: 10.10.2025 10:27
ABD Senatosu’nda yapılan bir bütçe oturumuna emekli bir subayın verdiği Gazze tepkisi damgasını vurdu. Oturum esnasında ayağa kalkarak "Soykırımı finanse etmeyi kesin" diye bağıran subay apar topar salondan çıkarılarak gözaltına alındı.
