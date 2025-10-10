Emekli ABD subayından Senato’ya Gazze tepkisi

ABD Senatosu’nda yapılan bir bütçe oturumuna emekli bir subayın verdiği Gazze tepkisi damgasını vurdu. Oturum esnasında ayağa kalkarak "Soykırımı finanse etmeyi kesin" diye bağıran subay apar topar salondan çıkarılarak gözaltına alındı.

