Eli moraran Trump iki gündür neden sessiz?

Eli moraran Trump iki gündür neden sessiz?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.08.2025 16:17
ABD Başkanı Donald Trump, 26 Ağustos’ta elinin morarmasıyla görüntülenmesinin ardından hâlâ kameraların karşısına çıkmadı. Neredeyse her gün birden fazla açıklama yapan Trump’ın bu sessizliği, sağlığının bozulduğu yönündeki spekülasyonları gündeme getirdi. Beyaz Saray, iddiaları reddederken, ABD Başkan Yardımcısı Vance’den dikkat çeken bir açıklama geldi. Vance, "Bir trajedi yaşanması hâlinde başkanlık koltuğunu devralmaya hazırım" dedi.
