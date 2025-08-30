Eli moraran Trump iki gündür neden sessiz?

ABD Başkanı Donald Trump, 26 Ağustos’ta elinin morarmasıyla görüntülenmesinin ardından hâlâ kameraların karşısına çıkmadı. Neredeyse her gün birden fazla açıklama yapan Trump’ın bu sessizliği, sağlığının bozulduğu yönündeki spekülasyonları gündeme getirdi. Beyaz Saray, iddiaları reddederken, ABD Başkan Yardımcısı Vance’den dikkat çeken bir açıklama geldi. Vance, "Bir trajedi yaşanması hâlinde başkanlık koltuğunu devralmaya hazırım" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN