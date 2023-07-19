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Dünyanın en sıcak haftası

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Giriş: 19.07.2023 16:05
Dünya Meteoroloji Örgütü'ne göre Dünya'da şimdiye kadar kaydedilen en sıcak hafta yaşandı. Kavurucu sıcakların pençesindeki İtalya'ya gidiyoruz. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı, Başkent Roma’dan detayları aktardı.
Dünyanın en sıcak haftası
Dünyanın en sıcak haftası
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