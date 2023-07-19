Dünyanın en sıcak haftası

Dünya Meteoroloji Örgütü'ne göre Dünya'da şimdiye kadar kaydedilen en sıcak hafta yaşandı. Kavurucu sıcakların pençesindeki İtalya'ya gidiyoruz. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı, Başkent Roma’dan detayları aktardı.