Dünyanın en pahalı maskesi! Fiyatı servet değerinde...

Dünyanın en pahalı maskesi Çinli bir iş adamı tarafından sipariş verildi.Bbir buçuk milyon dolara mal olacak maske, altın ve elmaslardan oluşuyor.

Virüs salgını hayatımıza yeni tedbir ve alışkanlıklar kazandırmaya devam ediyor.

Şüphesiz bunların başında da maskeler geliyor.

Ancak, virüsten korunmak için kullanılan maskeler artık aksesuar olarak tasarlanmaya başlandı.

Bu maskerlerden biri, İsrail'de hazırlanıyor.

ABD'de yaşayan Çinli bir iş adamı için tasarlanan maske, bittiğinde dünyanın en pahalı maskesi unvanını alacak.

Fiyatının 1,5 milyon dolar civarında olması bekleniyor.

Maskenin yapımında altın ve elmas kullanılacak.

Maskenin yıl sonuna kadar sahibine teslim edileceği açıklandı.