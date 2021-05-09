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Dünyaca ünlü yıldızdan İsrail zulmüne tepki

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Giriş: 09.05.2021 18:50
Güncelleme:09.05.2021 19:33
İsrail'in Doğu Kudüs'teki Şeyh Cerrah mahallesinde yaşayan Filisitinlileri zorla evlerinden çıkarıp bölgeyi Yahudileştirme politikalarına bir tepki de dünyaca ünlü rock grubu Pink Floyd'un solisti Roger Waters'tan geldi. İsrail'i ırkçı bir devlet olarak nitelendiren Waters yaşananlara soykırım olarak nitelendirdi.

Ünlü İngiliz rock grubu Pink Floyd'un solisti Roger Waters, Mescid-i Aksa baskınına tepkiler sürerken Twitter hesabından, "İsrail bir apartheid devlettir. Şeyh Cerrah'ta yaşanan soykırımsal evden çıkarmalara bakın" başlığıyla görüntülü bir paylaşımda bulundu.

Görüntüde, Güney Amerika'nın farklı ülkelerinde yaşayan arkadaşlarından mesaj aldığını anlatan Waters, onların kendisine Doğu Kudüs'teki Şeyh Cerrah'a gideceklerini söylediğini aktardı.

JOE BIDEN'A TEPKİ GÖSTERDİ

Waters, "İsrail'i her koşulda destekliyorum" şeklinde açıklamada bulunan ABD Başkanı Joe Biden'a seslenerek, "İnsanların, evlerinden soykırım gibi çıkarılmasına destek oluyorsunuz. Sen nasıl hissederdin Joe Biden? Evinde oturuyorsun, orası senin evin, ailenle yüzyıllardır yaşadığınız yer ve bazı pislikler onu alıp gidiyor." sözleriyle eleştirdi.

Ünlü İngiliz solist Waters, "Burası bizim. Ben yerleşimciyim. Evini senden alıyorum. Ne yapacağın umurumda değil. Öl. Hem bu en iyisi olurdu. Yani inanamıyorum. Bu (yaklaşım) beni sinirlendiriyor." ifadelerini kullandı.

İsrailli insan hakları örgütü B'Tselem'in, birkaç ay önce İsrail'i "Apartheid devlet" olarak ilan ettiğini kaydeden Waters, İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün, B'Tselem'in izinden gitmesine çok sevindiğini aktardı.

Waters, Güney Afrika'nın, apartheid yönetimindeyken kriket müsabakalarından çıkarıldığını hatırlatarak, UEFA ve FIFA'ya İsrail'i müsabakalara almaması çağrısında da bulundu.

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