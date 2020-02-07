Dünyaca ünlü oyuncu Kirk Douglas hayatını kaybetti! Peki Douglas kimdir? İşte 103 yıllık yaşamı... |Video

Dünyaca ünlü ABD’li sinema oyuncusu Kirk Douglas 103 yaşında hayatını kaybetti. Douglas, bugüne kadar ‘Spartaküs, Zafer Yolları, Denizler Altında 20.000 Fersah ve Şampiyon’ gibi efsane filmlerde rol alarak dünya sinemasında adını efsaneler arasına yazdırdı. Peki Douglas kimdir? İşte 103 yıllık yaşamının anlatıldığı özel video haberimiz...