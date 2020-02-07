07 Şubat 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
07.02.2020

Dünyaca ünlü oyuncu Kirk Douglas hayatını kaybetti! Peki Douglas kimdir? İşte 103 yıllık yaşamı... |Video

Dünyaca ünlü ABD’li sinema oyuncusu Kirk Douglas 103 yaşında hayatını kaybetti. Douglas, bugüne kadar ‘Spartaküs, Zafer Yolları, Denizler Altında 20.000 Fersah ve Şampiyon’ gibi efsane filmlerde rol alarak dünya sinemasında adını efsaneler arasına yazdırdı. Peki Douglas kimdir? İşte 103 yıllık yaşamının anlatıldığı özel video haberimiz...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Dünyaca ünlü oyuncu Douglas'ın 103 yıllık yaşamı
Dünyaca ünlü oyuncu Douglas'ın 103 yıllık yaşamı
Çinli doktorların yüzündeki 'koronavirüs izi' sosyal medyayı salladı
Çinli doktorların yüzündeki 'koronavirüs izi' sosyal medyayı salladı
Yunan askerleri dövüp Türkiye'ye gönderdi
Yunan askerleri dövüp Türkiye'ye gönderdi
Hepsi Çin'den gelmişti geri gönderiliyor!
Hepsi Çin'den gelmişti geri gönderiliyor!
Seyir halindeki uçakta doğum yaptı
Seyir halindeki uçakta doğum yaptı
Skandal 'koronavirüs' şakası! Uçaktan yaka paça indirildi...
Skandal 'koronavirüs' şakası! Uçaktan yaka paça indirildi...
Pelosi’den Trump'ı şoke eden hareket |Video
Pelosi’den Trump'ı şoke eden hareket |Video
Elinde eşinin kesik kafası ile yürüdü
Elinde eşinin kesik kafası ile yürüdü
Afrin'e füze saldırısı: 1 ölü, 8 yaralı
Afrin'e füze saldırısı: 1 ölü, 8 yaralı
Erdoğan'ın verdiği selam gündem oldu!
Erdoğan'ın verdiği selam gündem oldu!
Almanlardan İstanbul Havalimanı'na hayran kaldı
Almanlardan İstanbul Havalimanı'na hayran kaldı
Çin'de virüsle mücadele için inşa edilen hastaneden görüntüler paylaşıldı
Çin'de virüsle mücadele için inşa edilen hastaneden görüntüler paylaşıldı
Daha Fazla Video Göster