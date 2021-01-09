Dünya şokta! Endonezya'da yolcu uçağı denize düştü

Endonezya'nın başkenti Cakarta'dan havalanan Sriwijaya'ya ait bir yolcu uçağı radardan kayboldu. Uçakta mürettebatla birlikte 62 kişi olduğu bildirildi. Endonezya’da irtibatın kesildiği yolcu uçağının denize düştüğü açıklandı.

Ajansların son dakika olarak geçtiği habere göre Endonezya'nın başkenti Cakarta'dan havalanan Sriwijaya'ya ait bir yolcu uçağı radardan kayboldu.

Endonezya'da irtibatın kesildiği yolcu uçağının denize düştüğü açıklandı.

Yerel medyanın aktardığına göre uçağın Batı Kalimantan bölgesindeki Pontianak'a gitmek üzere Cakarta'dan havalandığı biliniyor. Uçakta mürettebatla birlikte 62 kişi olduğu bildirildi. Uçakta bulunan 56 yolcudan 10'unun çocuk olduğu bilgisi de ajanslarda yer aldı.

Sriwijaya Havayolları kaybolan uçakla ilgili olarak resmi açıklamada bulunmadan önce olay hakkında daha fazla bilgi edinmek için çalışmalarına devam ettiklerini açıkladı. Havayolu yetkilileri uçakla en son iletişimin yerel saatle 14.40'ta kurulduğunu aktardı.

FlightRadar24'de yer alan bilgiye göre uçağın modelinin 27 yaşında bir Boeing 737-500 olduğu anlaşıldı. Hava takip sistemlerinin aktardığı bilgiye göre kaybolan uçak Cakarta'dan havalandıktan yaklaşık 4 dakika sonra 10 bin feet (yaklaşık 3 bin metre) irtifa kaybetti.

Endonezya'da irtibatın kesildiği Sriwijaya Havayolları'na ait yolcu uçağının denize düştüğünden endişe ediliyordu.

Metro TV kanalının haberine göre, havacılık otoritesi yetkilileri, kalkıştan yaklaşık 5 dakika sonra iletişimin kesildiği ve içinde 50 kişiden fazla yolcunun bulunduğu belirtilen "SJ182" sefer sayılı yolcu uçağının, kalkış süresi ve güzergahı nedeniyle denize düşmüş olabileceğini aktardı.

Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü Adita Irawati, koordinatının henüz belirlenemediği uçağın yerinin tespit edilmesi konusunda Ulusal Ulaştırma Güvenlik Komitesi (KNKT) ile çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

DENİZDE UÇAĞA AİT BAZI PARÇALARIN BULUNDUĞU GÖRÜNTÜLER YAYINLANDI

Yerel medyada da denizde uçağa ait bazı parçaların bulunduğuna ilişkin görüntüler paylaşıldı.

En son iletişimin yerel saatle 14.40'ta yapıldığı uçağın başkent Cakarta-Pontianak seferini yapmak üzere havalandığı açıklanmıştı.

Endonezya'da Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018'de Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa süre sonra denize çakılmıştı.

Söz konusu kazada, 189 kişi ise yaşamını yitirmişti.