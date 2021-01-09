09 Ocak 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Dünya şokta! Endonezya'da yolcu uçağı denize düştü

Dünya şokta! Endonezya'da yolcu uçağı denize düştü

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.01.2021 16:05
Güncelleme:09.01.2021 16:12
Endonezya'nın başkenti Cakarta'dan havalanan Sriwijaya'ya ait bir yolcu uçağı radardan kayboldu. Uçakta mürettebatla birlikte 62 kişi olduğu bildirildi. Endonezya’da irtibatın kesildiği yolcu uçağının denize düştüğü açıklandı.

Ajansların son dakika olarak geçtiği habere göre Endonezya'nın başkenti Cakarta'dan havalanan Sriwijaya'ya ait bir yolcu uçağı radardan kayboldu.

Endonezya'da irtibatın kesildiği yolcu uçağının denize düştüğü açıklandı.

Yerel medyanın aktardığına göre uçağın Batı Kalimantan bölgesindeki Pontianak'a gitmek üzere Cakarta'dan havalandığı biliniyor. Uçakta mürettebatla birlikte 62 kişi olduğu bildirildi. Uçakta bulunan 56 yolcudan 10'unun çocuk olduğu bilgisi de ajanslarda yer aldı.

Sriwijaya Havayolları kaybolan uçakla ilgili olarak resmi açıklamada bulunmadan önce olay hakkında daha fazla bilgi edinmek için çalışmalarına devam ettiklerini açıkladı. Havayolu yetkilileri uçakla en son iletişimin yerel saatle 14.40'ta kurulduğunu aktardı.

FlightRadar24'de yer alan bilgiye göre uçağın modelinin 27 yaşında bir Boeing 737-500 olduğu anlaşıldı. Hava takip sistemlerinin aktardığı bilgiye göre kaybolan uçak Cakarta'dan havalandıktan yaklaşık 4 dakika sonra 10 bin feet (yaklaşık 3 bin metre) irtifa kaybetti.

Endonezya'da irtibatın kesildiği Sriwijaya Havayolları'na ait yolcu uçağının denize düştüğünden endişe ediliyordu.

Metro TV kanalının haberine göre, havacılık otoritesi yetkilileri, kalkıştan yaklaşık 5 dakika sonra iletişimin kesildiği ve içinde 50 kişiden fazla yolcunun bulunduğu belirtilen "SJ182" sefer sayılı yolcu uçağının, kalkış süresi ve güzergahı nedeniyle denize düşmüş olabileceğini aktardı.

Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü Adita Irawati, koordinatının henüz belirlenemediği uçağın yerinin tespit edilmesi konusunda Ulusal Ulaştırma Güvenlik Komitesi (KNKT) ile çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

DENİZDE UÇAĞA AİT BAZI PARÇALARIN BULUNDUĞU GÖRÜNTÜLER YAYINLANDI

Yerel medyada da denizde uçağa ait bazı parçaların bulunduğuna ilişkin görüntüler paylaşıldı.

En son iletişimin yerel saatle 14.40'ta yapıldığı uçağın başkent Cakarta-Pontianak seferini yapmak üzere havalandığı açıklanmıştı.

Endonezya'da Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018'de Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa süre sonra denize çakılmıştı.

Söz konusu kazada, 189 kişi ise yaşamını yitirmişti.

Dünya şokta! Yolcu uçağı denize düştü
Dünya şokta! Yolcu uçağı denize düştü
Ülke şokta! Yolcu uçağı kayboldu
Ülke şokta! Yolcu uçağı kayboldu
Kongre baskınının sembol fotoğrafı ne anlatıyor?
Kongre baskınının sembol fotoğrafı ne anlatıyor?
Twitter'dan Trump'a büyük şok!
Twitter'dan Trump'a büyük şok!
Trump Hristiyan teröristleri affedecek!
"Trump Hristiyan teröristleri affedecek!"
Donald Trump'tan flaş açıklama
Donald Trump'tan flaş açıklama
Yaşlı adamı sırtında taşıdı
Yaşlı adamı sırtında taşıdı
Dünyanın en zengin insanı oldu
Dünyanın en zengin insanı oldu
WhatsApp gizlilik sözleşmesi nedir?
WhatsApp gizlilik sözleşmesi nedir?
Hayatı felç etti: 13 ölü
Hayatı felç etti: 13 ölü
Konfederasyon bayrağı neyi simgeliyor?
Konfederasyon bayrağı neyi simgeliyor?
ABD Başkanı Trump açıkladı: Yeni yönetim 20 Ocak'ta görevine başlayacaktır
ABD Başkanı Trump açıkladı: Yeni yönetim 20 Ocak'ta görevine başlayacaktır
Daha Fazla Video Göster