Dünya nefesini tuttu! Gözler Alaska’ya çevrildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.08.2025 13:24
Dünya 15 Ağustos'ta Alaska'da gerçekleşecek tarihi bir zirveye kilitlendi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump, uzun yıllar sonra ilk kez yüz yüze görüşecek. Gündemde ise Ukrayna krizi ve iki ülke arasındaki stratejik ilişkiler var. Bu buluşma sadece iki liderin değil dünyada milyonlarca insanın da kaderini etkileyebilir.
