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Dubai’de “Iron Man” yarışı!

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.02.2024 19:00
Birleşik Arap Emirlikleri'nde nefesler jet suit yarışı için tutuldu. Dubai'de kameralara adrenalin dolu anlar yansıdı. İşte haberin detayları…
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Dubai’de “Iron Man” yarışı!
Dubai’de “Iron Man” yarışı!
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