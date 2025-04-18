19 Nisan 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Dr. Mehmet Öz'ün töreninde torunu bayıldı! Tump konuşmayı kesti
Dr. Mehmet Öz’ün töreninde torunu bayıldı! Tump konuşmayı kesti

Dr. Mehmet Öz'ün töreninde torunu bayıldı! Tump konuşmayı kesti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.04.2025 23:44
Beyaz Saray’da yemin ederek görevine başlayan Dr. Mehmet Öz'ün töreninde, salondaki torunu kısa süreliğine baygınlık yaşadı. Dr. Öz hemen torununa müdahale ederken, o esnada kürsüde olan ABD Başkanı Trump konuşmasını yarıda kesti. Beyaz Saray, küçük kızın kısa süreli baygınlık geçirdiğini ve durumunun iyi olduğunu açıkladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Dr. Mehmet Öz’ün töreninde torunu bayıldı! Tump konuşmayı kesti
Dr. Mehmet Öz’ün töreninde torunu bayıldı!
Dr. Mehmet Öz'ün töreninde torunu bayıldı!
4 aylık bebek anne karnındayken öldürüldü
4 aylık bebek anne karnındayken öldürüldü
ABD Suriye’den çekiliyor!
ABD Suriye'den "çekiliyor"!
İtalya’nın kuzeyini sel ve heyelan vurdu!
İtalya'nın kuzeyini sel ve heyelan vurdu!
Çin-Vietnam sınırında dostluk köprüsü!
Çin-Vietnam sınırında dostluk köprüsü!
ABD’de üniversitede silahlı saldırı! Babası polis çıktı
ABD’de üniversitede silahlı saldırı! Babası polis çıktı
ABD’den İsrail’e yüzlerce sığınak delici bomba!
ABD'den İsrail'e yüzlerce sığınak delici bomba!
ABD-Çin arasında sıcak savaş gerilimi!
ABD-Çin arasında sıcak savaş gerilimi!
A Haber Çin-Vietnam sınırında!
A Haber Çin-Vietnam sınırında!
İngiltere’den drone katili savunma sistemi!
İngiltere’den drone katili savunma sistemi!
Filistinlilere akıl almaz işkenceler!
Filistinlilere "akıl almaz" işkenceler!
FED başkanı Powell görevden alınsın
"FED başkanı Powell görevden alınsın"
Daha Fazla Video Göster