Dr. Mehmet Öz’ün töreninde torunu bayıldı! Tump konuşmayı kesti

Beyaz Saray’da yemin ederek görevine başlayan Dr. Mehmet Öz'ün töreninde, salondaki torunu kısa süreliğine baygınlık yaşadı. Dr. Öz hemen torununa müdahale ederken, o esnada kürsüde olan ABD Başkanı Trump konuşmasını yarıda kesti. Beyaz Saray, küçük kızın kısa süreli baygınlık geçirdiğini ve durumunun iyi olduğunu açıkladı.

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