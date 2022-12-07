07 Aralık 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Donetsk'te feci kaza! 16 ölü 13 yaralı

Donetsk'te feci kaza! 16 ölü 13 yaralı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.12.2022 16:31
Rusya'nın kontrol altında tuttuğu Donbass'ın Donetsk bölgesinde, Rus ordusuna ait askeri aracın kamyonla çarpışması sonucu 16 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Donetsk’te feci kaza! 16 ölü 13 yaralı
Donetsk'te feci kaza! 16 ölü 13 yaralı
Otobüs yolculuğa yapan fenomene bıçaklı saldırı
Otobüs yolculuğa yapan fenomene bıçaklı saldırı
İngiltere’de haftada 4 gün mesai
İngiltere’de haftada 4 gün mesai
Kuafördekiler neye uğradığını şaşırdı
Kuafördekiler neye uğradığını şaşırdı
Akile cinayeti UCM’de!
Akile cinayeti UCM'de!
Almanya’da darbe alarmı! Operasyon başlatıldı
Almanya'da darbe alarmı! Operasyon başlatıldı
Dünya Kupası’nda Fas rüzgarı
Dünya Kupası'nda Fas rüzgarı
Muhalefet liderine yumruklu saldırı!
Muhalefet liderine yumruklu saldırı!
Terör yandaşlarına izin yok!
Terör yandaşlarına izin yok!
Yargı yolu mu gözüktü?
Yargı yolu mu gözüktü?
Avrupa tavan fiyat ile ne amaçlıyor?
Avrupa tavan fiyat ile ne amaçlıyor?
İngiltere’de hırsız hayatının şokunu yaşadı!
İngiltere’de hırsız hayatının şokunu yaşadı!
Daha Fazla Video Göster