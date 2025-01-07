07 Ocak 2025, Salı
Donald Trump'ın oğlu Grönland'da! ABD topraklarına katılacak mı?
Grönland Başbakanı Mute Bourup Egede, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın Ada'nın ABD kontrolünde olması gerektiğine ilişkin açıklamalarına, 'Biz satılık değiliz ve asla olmayacağız.' sözleriyle tepki göstermişti. Trump, oğlu Donald Jr.'ın dünyanın en büyük adasına 'özel ziyaret' yaptığına dair haberlerin ardından 'Grönland'ı yeniden harika yapma' sözü verdi. Donald Jr ise Grönland Adası'nı satın alıp almayacaklarına ilişkin sorulara yanıt verdi.